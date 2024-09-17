Ці дані були отримані в результаті розслідування, проведеного німецькими ЗМІ Sueddeutsche Zeitung, NDR і WDR, а також українським проєктом "Схеми" від "Радіо Свобода". Американські правоохоронці стверджують, що АСД працює на замовлення Кремля.

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Що відомо про діяльність агентства дезінформації

Документи підтверджують, що аналітики АСД ретельно досліджують український інформаційний простір, виокремлюючи ключові теми для маніпуляцій, такі як мобілізація, втрати на фронті, обмеження свободи слова під час воєнного стану, скорочення військової допомоги, корупція та хід контрнаступу.

Організацію очолює російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.

Серед тем, що підривають єдність суспільства, – складні стосунки президента Володимира Зеленського з колишнім президентом Петром Порошенком, мером Києва Віталієм Кличком та екс-головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Як АСД підробляли документи

Один з прикладів дезінформації – підробка документа Міністерства оборони України, який нібито забороняє підтверджувати присутність військовополонених на борту Іл-76, що розбився в Бєлгородській області Росії в січні 2024 року. Метою цієї фальшивки є звинувачення української влади в приховуванні інформації.

У "реєстрі фейків" також згадується неправдивий наказ, нібито виданий командувачем ЗСУ Олександром Сирським, який прирівнює здачу в полон до державної зради. Цей фейк було створено для дискредитації українського керівництва та деморалізації армії.

Згідно з витоками, фахівці АСД також підтримували запуск і просування проросійського руху "Інша Україна" Віктора Медведчука, який обвинувачується у державній зраді. Екснардеп позиціонується як прихильник мирних переговорів, який виступає проти ядерної загрози та "використання України як полігону для західної зброї".

Як АСД поширюють фейки в мережі

АСД активно використовує ботів для розміщення коментарів під постами українських держорганів та медіа. За даними Центру С, з січня по квітень 2024 року було опубліковано близько 34 мільйонів таких коментарів.

Окрім того, АСД робить фейкові відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа, а також меми, зокрема із зображенням Володимира Зеленського, яке Ілон Маск поширив у соцмережі X.

АСД також намагалося вплинути на вибори до Європарламенту в червні 2024 року, підтримуючи праві партії, які просувають проросійські наративи.