У Путина отреагировали на анонсированное Трампом "масштабное мирное соглашение" по Украине

Президент США хвастался, что будущее соглашение выйдет за рамки урегулирования войны в Украине и охватит всю Европу.

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Что говорят у Путина?

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог привести подробности анонсированного президентом США соглашения. По словам российского чиновника, у Кремля нет никаких сведений о нем.

Отдельно Песков высказался о встрече российской делегации в Вашингтоне в Вашингтоне. Он добавил, что в Кремле ее оценивают положительно.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что Кирилл Дмитриев, который накануне провел переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме, еще не вернулся из США, а потому не докладывал российскому диктатору о результатах той встречи.

Песков подчеркнул, что "гуманитарные и политические контакты с США отлично дополняют друг друга".

Также он прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине. По словам чиновника, Россия никогда не получала от европейцев никаких предложений относительно гарантий безопасности для всех сторон украинского конфликта.

Кроме того, Песков упрекнул европейцев в нерешительности. Мол, они не могут определиться, кто от имени Европы уполномочен вести переговоры с Россией.