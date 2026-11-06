"Только с Россией": Трамп ответил, встречался ли он с украинской делегацией в Белом доме

Трамп не встретился с украинцами в Белом доме 5 ноября / Getty Images
5 ноября Дональд Трамп не встречался с членами украинской делегации в Белом доме. В то же время президент США провел беседу с российским представителем.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
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Что сказал Трамп?
По словам президента США, в тот день он лично встретился с представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Подробности их разговора политик раскрывать не стал.
На уточняющий вопрос журналистов Дональд Трамп ответил, что не встречался с украинской делегацией. "Нет, только с представителем России", – сказал он.
Прогнозы
Отметим, что 5 ноября в Белом доме находились делегации обеих стран. Их пригласила первая леди США Мелания Трамп, чтобы обсудить гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.
Украину на встрече представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Россию – омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.
Представители Украины вручили первой леди США Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени, которым ее наградил президент Владимир Зеленский.
Что еще сказал Трамп об Украине?
Во время общения с журналистами Дональд Трамп также заявил, что готовится крупная сделка, которая коснется не только Украины, но и всей Европы.
По его словам, соглашение окажет широкое влияние на Европу и получит поддержку международных партнеров. Он назвал его большим и заявил, что все будут довольны результатом.
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