"Только с Россией": Трамп ответил, встречался ли он с украинской делегацией в Белом доме

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

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Что сказал Трамп?

По словам президента США, в тот день он лично встретился с представителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Подробности их разговора политик раскрывать не стал.

На уточняющий вопрос журналистов Дональд Трамп ответил, что не встречался с украинской делегацией. "Нет, только с представителем России", – сказал он.

Отметим, что 5 ноября в Белом доме находились делегации обеих стран. Их пригласила первая леди США Мелания Трамп, чтобы обсудить гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области.

Украину на встрече представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Россию – омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Представители Украины вручили первой леди США Мелании Трамп орден княгини Ольги I степени, которым ее наградил президент Владимир Зеленский.

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Что еще сказал Трамп об Украине?

Во время общения с журналистами Дональд Трамп также заявил, что готовится крупная сделка, которая коснется не только Украины, но и всей Европы.

По его словам, соглашение окажет широкое влияние на Европу и получит поддержку международных партнеров. Он назвал его большим и заявил, что все будут довольны результатом.