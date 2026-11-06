"Лише з Росією": Трамп відповів, чи зустрівся з українською делегацією у Білому домі

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Трамп?

За словами президента США, того дня він особисто зустрівся з представником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. Подробиці їхньої розмови політик розкривати не став.

На уточнювальне запитання журналістів Дональд Трамп відповів, що не зустрічався з українською делегацією. "Ні, лише з представником Росії", – сказав він.

Зауважимо, що 5 листопада у Білому домі перебували делегації обох країн. Їх запросила перша леді США Меланія Трамп для обговорення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Україну на зустрічі представляли омбудсман Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Росію – омбудсманка Яна Лантратова і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Представники України передали першій леді США Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня, яким її відзначив президент Володимир Зеленський.

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Що ще сказав Трамп про Україну?

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп також заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи.

За його словами, угода матиме широкий вплив на Європу та отримає підтримку міжнародних партнерів. Він назвав її великою та заявив, що всі будуть задоволені результатом.