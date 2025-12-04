В ДШВ рассказали о ситуации в Мирнограде: находится ли город в окружении

Ситуация на Покровско-Мирноградском направлении остается сложной, российские войска продолжают атаки. Однако окружения в Мирнограде пока нет.

Об этом в комментарии 24 Канала заявил начальник отдела коммуникаций 7 корпуса ДШВ, полковник Владимир Полевой.

Действительно ли Мирноград находится в окружении?

Владимир Полевой объяснил, что окружения украинских подразделений в Мирнограде Донецкой области пока нет. По его словам, логистика в городе затруднена, но есть.

Заводим и выводим подразделения,

– подчеркнул военный.

Напомним, 3 декабря в комментарии для СМИ морские пехотинцы заявили, что Мирноград якобы находится под полным окружением врага. По словам военных, такая ситуация продолжается как минимум с 29 ноября.

В то же время бойцы отметили, что удержание Мирнограда возможно, если удастся реализовать план по деблокированию и контролировать Родинское и Красный Лиман. Как следствие, украинские защитники смогут наладить логистику.

Важно! О почти полном окружении также заявляли в НАТО. По словам чиновника Альянса, в городе есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но даже этот коридор находится под огневым контролем.

Что сейчас происходит в Донецкой области?