У ДШВ розповіли про ситуацію в Мирнограді: чи перебуває місто в оточенні
- Полковник Володимир Полевий заявив, що ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку складна, але оточення в Мирнограді немає.
- Логістика в Мирнограді ускладнена, командування заводить та виводить підрозділи.
Ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку залишається складною, російські війська продовжують атаки. Однак оточення в Мирнограді наразі немає.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив начальник відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ, полковник Володимир Полевий.
Читайте також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень
Чи дійсно Мирноград перебуває в оточенні?
Володимир Полевий пояснив, що оточення українських підрозділів в Мирнограді на Донеччині наразі немає. За його словами, логістика в місті ускладнена, але є.
Заводимо і виводимо підрозділи,
– підкреслив військовий.
Нагадаємо, 3 грудня у коментарі для ЗМІ морські піхотинці заявили, що Мирноград нібито перебуває під повним оточенням ворога. За словами військових, така ситуація триває щонайменше з 29 листопада.
Водночас бійці зауважили, що утримання Мирнограда можливе, якщо вдасться реалізувати план щодо деблокування та контролювати Родинське й Красний Лиман. Як наслідок, українські захисники зможуть налагодити логістику.
Важливо! Про майже повне оточення також заявляли в НАТО. За словами високопосадовця Альянсу, в місті є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але навіть цей коридор перебуває під вогневим контролем.
Що зараз відбувається на Донеччині?
Наразі на Покровсько – Мирноградському напрямку зосереджено до 110 000 російських військових. Російське командування ставить мету розірвати оборону й отримати стратегічну перевагу на Донеччині.
3 грудня 7 корпус ДШВ заявив, що, попри інтенсивні бойові дії, за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу. За словами військових, наразі триває операція із розширення логістичних коридорів.
Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу також підтвердив, що логістика в напрямку Мирнограда дійсно жахлива. За його словами, доставити все необхідне наземними маршрутами там уже неможливо, забезпечення нині здійснюється через повітряний простір.