Буданов и Арахамия предлагают США различные сценарии решения вопроса о Донбассе, – СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в переговорной команде президента Владимира Зеленского.

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У Зеленского нет единой стратегии по Донбассу на переговорах

По данным издания, Буданов обсуждает с американской стороной возможную линию разграничения на Донбассе. Он пытается донести до США, а через них и до России, какой вариант территориального компромисса теоретически могли бы принять украинские военные и общество.

Арахамия, в свою очередь, предлагает пока не поднимать вопрос о Донбассе. По его мнению, сначала нужно достичь договоренностей о гарантиях мира и безопасности в Европе.

Оба представителя параллельно передают свои предложения посланникам президента США Дональда Трампа, пытаясь убедить их в целесообразности собственного подхода.

Таким образом, Буданов и Арахамия одновременно работают в рамках одной переговорной команды и продвигают отдельные стратегии.

Собеседник УП, осведомленный о ходе переговоров, отметил, что оба действуют в соответствии с общими указаниями Зеленского, но имеют возможность искать собственные пути достижения результата. Успех любого из них, по его словам, станет поводом для благодарности.

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Напомним, по словам Владимира Зеленского, американские переговорщики впервые спросили его, готова ли Украина выйти из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Президент заявил, что сначала США и союзники должны предоставить конкретные гарантии безопасности. Если их официально подтвердят, он вынесет предложение на рассмотрение украинцев.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими.