Во время брифинга спикер МИД Украины рассказал об ожиданиях от визита Фидана, передает 24 Канал.

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Что ждать от приезда Фидана

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Фидан проведет двустороннюю встречу и содержательную дискуссию с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Чиновник отметил, что турецкий дипломат прибывает в Украину после своего визита в Россию.

"Мы уверены, что ему будет что рассказать, что нам сообщить", – отметил Тихий.

Он добавил, что с Фиданом будут обсуждены мирные усилия, роль в них Турции и двустороннее сотрудничество.

К слову, во время путешествия в Киев глава турецкого МИД оптимистично оценил мирные переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что удалось достичь обмена пленными. Следующим шагом должно стать прекращение огня.

Фидан отметил, что видение прекращения огня у сторон будет отличаться, но благодаря американскому и турецкому посредничеству они должны сблизиться. Кроме того, министр отметил, что Россия должна проявить гибкость, иначе она окажется в невыгодном положении в глазах США.