Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, Трамп имеет ограниченные возможности давления на Россию. Многое было уже применено еще во время администрации Байдена. Поэтому он полностью давит на Украину, которая является жертвой войны.

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Что еще может сделать Трамп

Как отметил Пендзин, свое время Соединенные Штаты, будучи партнером Украины, наобещали много всего. Сейчас Трамп фактически пересматривает все решения.

Также он угрожает выйти из переговорного процесса. Но вряд ли это произойдет. Скорее всего, Трамп хотел бы достичь хотя бы какого-то соглашения о прекращении огня. Он хочет что-то показать своим избирателям на первые 100 дней каденции.

Обещания выйти из переговорного процесса похожи на "механизм качелей". Он часто использует это, чтобы давить на другие страны. Так это было, к примеру, с пошлинами.

На деле по состоянию на 2025 год нет ни одного законопроекта о продлении военной помощи для Украины. Там еще осталось немного времени – и будут довыполнены контракты во времена Байдена. При этом кажется, что Трамп еще и не желает продавать Украине американское оружие за европейские деньги. Это также воспринимаем как механизм давления. Трамп делает все для того, чтобы Украина не имела возможности сопротивляться России,

– отметил Пендзин.

Несмотря на это, Европа опасается возможного тандема "Трамп – Путин", поэтому начала активизироваться. Но, будут ли какие-то важные для Украины решения – пока сложно сказать.

Добавим, по мнению политолога Олега Саакяна, Трамп имеет много рычагов влияния против России. Он перечислил, что именно США могут сделать против страны-агрессора. Но Трамп этого не делает.