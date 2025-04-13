Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что у Трампа есть целый ряд инструментов, которая может сделать России больно. Пока он их не применяет.

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Что может сделать Трамп

Как отметил Саакян, здесь речь не идет о обвале цен на нефть. Конечно, если низкие цены будут держаться в течение целых кварталов, то это таки истощит экономику России. Но есть вопрос, действительно ли Штаты смогут удерживать цены низкими в течение долгого периода.

Есть другие варианты, где Штаты имеют больше возможностей. К примеру, вполне можно не допустить российскую нефть на рынок. Речь идет о борьбе с российским теневым флотом с арестами кораблей.

Можно не пропускать эти корабли через проливы. Например, Балтийское море очень легко заблокировать. Там вход и выход через один пролив, который подконтролен Дании. Если лоцманские услуги удерживать в датской юрисдикции и не предоставлять их России, то ни один корабль там не пройдет. Или же можно ввести санкции на третьи стороны, которые сотрудничают с российской нефтью,

– сказал Саакян.

Есть и другие варианты. Соединенные Штаты могут ударить по финансовому сектору страны-агрессора. Также до сих пор не ввели санкций против атомной сферы России.

Кроме того, Россия до сих пор закупает различные запчасти к ракетам, которые производят на Западе. Враг наладил обходные пути.

Есть и другие возможности, о которых не буду публично говорить. Но даже то, что на поверхности, может сделать России очень больно. Буквально есть ряд уязвимостей, на которые можно нажать,

– отметил Саакян.

Напомним, недавно Трамп упрекнул Россию, что они затягивают с прекращением огня. Россия должна быстрее двигаться.