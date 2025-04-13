Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що в Трампа є ціла низка інструментів, яка може зробити Росії боляче. Поки що він їх не застосовує.

До теми Віткофф запропонував Трампу дозволити Путіну анексувати 4 області України, – Reuters

Що може зробити Трамп

Як наголосив Саакян, тут не йдеться про обвал цін на нафту. Звісно, якщо низькі ціни триматимуться упродовж цілих кварталів, то це таки виснажить економіку Росії. Але є питання, чи дійсно Штати зможуть утримувати ціни низькими упродовж довгого періоду.

Є інші варіанти, де Штати мають більше можливостей. До прикладу, цілком можна не допустити російську нафту на ринок. Йдеться про боротьбу з російським тіньовим флотом з арештами кораблів.

Можна не пропускати ці кораблі через протоки. Наприклад, Балтійське море дуже легко заблокувати. Там вхід та вихід через одну протоку, яка підконтрольна Данії. Якщо лоцманські послуги утримувати в данській юрисдикції і не надавати їх Росії, то жоден корабель там не пройде. Або ж можна запровадити санкції на треті сторони, які співпрацюють з російською нафтою,

– сказав Саакян.

Є й інші варіанти. Сполучені Штати можуть вдарити по фінансовому сектору країни-агресорки. Також досі не запровадили санкцій проти атомної сфери Росії.

Крім того, Росія досі закуповує різні запчастини до ракет, які виробляють на Заході. Ворог налагодив обхідні шляхи.

Є й інші можливості, про які не буду публічно говорити. Але навіть те, що на поверхні, може зробити Росії дуже боляче. Буквально є низка вразливостей, на які можна натиснути,

– зазначив Саакян.

Нагадаємо, нещодавно Трамп дорікнув Росії, що вони затягують з припиненням вогню. Росія має швидше рухатися.