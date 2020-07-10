Необходимо отказаться от тайных договоренностей, переговорный процесс по событиям на Донбассе должен быть прозрачным и понятным для граждан.

Об этом 9 июля заявил лидер партии "За будущее" Игорь Палица в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я категорически против продолжения войны, я категорически против, чтобы гибли наши ребята, я категорически против агрессивных действий. Я за то, чтобы договариваться в пользу Украины, не отдавая ни клочка нашей земли. Но договариваться открыто!", – сказал Игорь Палица.

Политик отметил, что пока в Офисе Президента будет кулуарщина, украинцы не будут знать правды ни о войне на Донбассе, ни о ситуации с Крымом, ни об истинном экономическом положении в государстве.