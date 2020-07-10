Необхідно відмовитися від таємних домовленостей, переговорний процес щодо подій на Донбасі має бути прозорим та зрозумілим для громадян.

Про це 9 липня заявив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я категорично проти продовження війни, я категорично проти, щоб гинули наші хлопці, я категорично проти агресивних дій. Я за те, щоб домовлятися на користь України, не віддаючи ні клаптика нашої землі. Але домовлятися відкрито!", – сказав Ігор Палиця.

Політик зазначив, що поки в Офісі Президента буде кулуарщина, українці не знатимуть правди ні про війну на Донбасі, ні про ситуацію з Кримом, ні про справжній економічний стан у державі.