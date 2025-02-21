Об этом заявил высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Он отметил, что Европа действительно должна тратить больше средств, когда речь идет об организации собственной безопасности.

Это не стало сюрпризом. Мы это предвидели, особенно когда речь идет о том, что США хотят, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную безопасность. (...) Мы также знали, что администрация Трампа будет пытаться найти соглашение по Украине, поэтому то, что они настаивают на этом, также не могло быть неожиданностью,

– сказал высокопоставленный дипломат.

Собеседник добавил, что менее ожидаемым было то, как именно эти вещи произошли. Дипломат называет последние заявления Белого дома "тревожным звонком" и призвал Европу перейти "от слов к делу".

"Когда мы говорим о поддержке Украины, мы должны выполнить наше обещание продолжать поддерживать Украину. Это также означает, что в свете событий в США ЕС должен делать больше, когда речь идет о военной поддержке Украины. Это означает, что мы должны действовать масштабно и быстро", – сказал высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что в прошлом году ЕС предоставили больше военной поддержки, чем США. Евросоюз выделил 20 миллиардов долларов, в то время, когда помощь Вашингтона варьировалась между 15 и 18 миллиардами долларов.

"Это факт, что мы сделали больше, и нам, вероятно, нужно будет сделать еще больше в будущем", – отметил собеседник.

Сейчас ЕС должен фокусироваться на обеспечении сильной позиции Украины за столом переговоров. Как отмечает дипломат, Киев должен получить как можно более сильную позицию, насколько это возможно. И сам Евросоюз также должен участвовать в переговорах.

"Важно, чтобы ЕС быстро собрался с мыслями и действительно четко определил, что мы можем предложить за столом переговоров. А в более широком смысле, оборонные расходы, оборонная промышленность - все это вопросы, которые стали еще более важными, чем они были за последние несколько лет", – сказал собеседник.