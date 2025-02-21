А контакты с Украиной по вопросу урегулирования войны он раскритиковал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа, которого цитирует корреспондент AFP Дэнни Кэмп.

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Трамп заявил, что Украина "не имеет карт"

Трамп пожаловался, что переговоры с Украиной у него было неудачные.

У меня были очень хорошие переговоры с Путиным, а с Украиной я имел не очень хорошие переговоры,

– заявил он в Белом доме 21 февраля.

Американский президент добавил, что у Украины "нет карт", но она "играет жестко".

К слову, он также раскритиковал президента Зеленского за то, что он плохо работает над переговорами, а потому его участие во встрече в Саудовской Аравии для США было "не в приоритете".

Трамп еще и обвиняет Украину в том, что не остановила Россию, потому что якобы ее можно было отговорить от войны.