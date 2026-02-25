Трехсторонняя встреча с Россией будет в начале марта: с кем завтра будет говорить Умеров

Рустем Умеров 26 февраля проведет встречу с американскими переговорщиками. Стороны будут обсуждать послевоенное восстановление Украины и будут готовиться к переговорам с участием России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Когда должна состояться следующая встреча переговорных групп?

Зеленский сообщил, что уже завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками, в частности Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

При участии министра экономики Украины стороны будут обсуждать пакет послевоенного восстановления Украины. Планируется согласование деталей этой инициативы.

В то же время переговорщики подготовятся к трехсторонней встрече с участием представителей России, которая, по предварительной информации, может состояться в начале марта.

Президент также поручил Умерову отдельно сосредоточиться на гуманитарном направлении переговоров, в частности на вопросе обмена военнопленными.

Надеемся на позитив на этом гуманитарном направлении,

– подчеркнул Зеленский.

Как Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров?

Зеленский провел встречу с украинской делегацией, которая участвует в мирных трехсторонних переговорах, и заслушал доклады о ходе консультаций с представителями США и России.

По словам главы государства, на военном направлении стороны достигли определенного понимания. В случае прекращения огня мониторинговую функцию прежде всего будут выполнять США, которые, собственно, возглавлять этот процесс.

Прогресс заметен и на гуманитарном треке, в частности в вопросе обмена пленными. Хотя стороны не достигли окончательных договоренностей – ближайшее время планируется обсуждение формата, количества пленных и сроки возможного обмена.

В то же время, по словам президента, в территориальных вопросах положительных сдвигов нет.