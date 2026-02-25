Трехсторонняя встреча с Россией будет в начале марта: с кем завтра будет говорить Умеров
- 26 февраля Рустем Умеров проведет встречу с американскими переговорщиками для обсуждения послевоенного восстановления Украины.
- Трехсторонняя встреча с Россией запланирована на начало марта, на которой будут обсуждать гуманитарное направление переговоров и обмен военнопленными.
Рустем Умеров 26 февраля проведет встречу с американскими переговорщиками. Стороны будут обсуждать послевоенное восстановление Украины и будут готовиться к переговорам с участием России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Война изменила статус Украины навсегда: историк объяснил, почему без Киева не будет новой Европы
Когда должна состояться следующая встреча переговорных групп?
Зеленский сообщил, что уже завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Рустем Умеров встретится с американскими переговорщиками, в частности Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
При участии министра экономики Украины стороны будут обсуждать пакет послевоенного восстановления Украины. Планируется согласование деталей этой инициативы.
В то же время переговорщики подготовятся к трехсторонней встрече с участием представителей России, которая, по предварительной информации, может состояться в начале марта.
Президент также поручил Умерову отдельно сосредоточиться на гуманитарном направлении переговоров, в частности на вопросе обмена военнопленными.
Надеемся на позитив на этом гуманитарном направлении,
– подчеркнул Зеленский.
Как Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров?
Зеленский провел встречу с украинской делегацией, которая участвует в мирных трехсторонних переговорах, и заслушал доклады о ходе консультаций с представителями США и России.
По словам главы государства, на военном направлении стороны достигли определенного понимания. В случае прекращения огня мониторинговую функцию прежде всего будут выполнять США, которые, собственно, возглавлять этот процесс.
Прогресс заметен и на гуманитарном треке, в частности в вопросе обмена пленными. Хотя стороны не достигли окончательных договоренностей – ближайшее время планируется обсуждение формата, количества пленных и сроки возможного обмена.
В то же время, по словам президента, в территориальных вопросах положительных сдвигов нет.