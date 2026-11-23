Об этом заговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

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Когда состоится следующий раунд переговоров?

Конкретные даты проведения этой трехсторонней встречи стороны пока не определили. На данный момент в Кремле ориентируются именно на Абу-Даби.

Новые трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время– сказал Песков.

Дипломатические встречи Киева с партнерами

Параллельно украинская сторона проводит собственные консультации по вопросам мира. Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября в Берлине встретился со специальными посланниками лидера США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, а также с европейскими советниками по национальной безопасности.

Стороны подробно обсудили вопросы прекращения войны, гарантии безопасности для эффективного сдерживания России и углубление координации между Украиной, США и Европой. Владимир Зеленский рассчитывает на помощь Вашингтона в скорейшей организации первой многосторонней встречи команд при полном участии представителей европейских стран.

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Кроме того, украинский лидер допустил возможность проведения трехстороннего саммита на высшем уровне в рамках саммита "Группы двадцати" в случае официального приглашения со стороны США. Президент подчеркнул, что Киев стремится провести мирные переговоры до Рождества или даже раньше, поскольку фактор времени напрямую влияет на сохранение человеческих жизней.

Консультации сторон в Объединенных Арабских Эмиратах

Как уже сообщалось, консультации с участием представителей Киева, Вашингтона и Москвы начались в ОАЭ 10 ноября после длительной паузы. Тогда участники сосредоточили основное внимание на послевоенных механизмах безопасности и гуманитарных вопросах.