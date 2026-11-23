Про це заговорив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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Коли пройде наступний раунд переговорів?

Конкретних дат проведення цієї тристоронньої зустрічі сторони наразі не визначили. Наразі в Кремлі орієнтуються саме на Абу-Дабі.

Нові тристоронні переговори скоро відбудуться– сказав Пєсков.

Дипломатичні зустрічі Києва з партнерами

Паралельно власні консультації щодо миру проводить українська сторона. Президент України Володимир Зеленський 19 листопада у Берліні зустрівся зі спецпосланцями лідера США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також із європейськими радниками з нацбезпеки.

Сторони детально обговорили завершення війни, гарантії безпеки для ефективного стримування Росії та поглиблення координації між Україною, США та Європою. Володимир Зеленський розраховує на допомогу Вашингтона у швидкій організації першої багатосторонньої зустрічі команд за повної участі представників європейських країн.

Крім того, український лідер допустив проведення тристороннього саміту на найвищому рівні на полях G20 у разі офіційного запрошення від американської сторони. Президент підкреслив, що Київ прагне провести мирні переговори до Різдва або навіть раніше, оскільки фактор часу безпосередньо впливає на збереження життів.

Консультації сторін в Об'єднаних Арабських Еміратах

Як вже повідомлялося, консультації за участю представників Києва, Вашингтона та Москви стартували в ОАЕ 10 листопада після тривалої паузи. Тоді головну увагу учасники зосередили на повоєнних безпекових механізмах та гуманітарних питаннях.