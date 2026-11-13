Зеленський, Віткофф та Кушнер вийшли до ЗМІ після переговорів: головні заяви

Зеленський, Віткофф та Кушнер у ніч на 13 листопада за київським часом провели спільну зустріч. Опісля вони виступили перед медіа.
24 Канал передає головні заяви сторін.
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Що сказав Зеленський, Віткофф та Кушнер
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На думку Кушнера, "всі прагнуть завершення цієї війни".
Він також зазначив, що США тісно співпрацюють з президентом Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України.
Американець відзначив, що потенціал України – неймовірний.
Якщо згадати, чого вдалося досягти Україні в обороні під час цієї війни – інновації, винахідливість, сила, блискучі рішення – це справді вражає. Перенесення цієї наполегливості у повоєнний період – для розбудови економіки та суспільства – відкриває надзвичайно цікаві перспективи. Плани, над якими ми працюємо, справді вражають
Ми не можемо укласти цю (мирну – 24 Канал) угоду без участі європейської сторони. Ми наголошували на цьому в розмовах із президентом Путіним. Президент Зеленський також рішуче підтримував цей підхід – він говорив про це від самого початку. Гадаю, нам вдалося дійти згоди з президентом Путіним, і він готовий спробувати. Він готовий спробувати
Він висловив сподівання, що під час безпосередніх зустрічей сторони зможуть обговорювати питання в більш спокійній атмосфері та детально розглядати наявні проблеми.
Кушнер заявив, що у них відбулася "дуже детальна й продуктивна зустріч" із президентом Путіним та його переговорною групою:
Ми провели дуже ґрунтовні обговорення з багатьох питань. Нам вдалося остаточно узгодити обмін військовополоненими, що є надзвичайно важливим кроком. Ця війна зачіпає долі багатьох людей, і повернення тисяч осіб до їхніх родин стане, на мою думку, дуже значущим досягненням.
Заяви Зеленського
Зеленський підтвердив домовленість, що найближчим часом пройде наступна зустріч за участю всіх сторін переговорів.
Насамперед хочу висловити велику подяку всім нашим учасникам переговорного процесу та всім групам, що працювали в Абу-Дабі. Було досягнуто прогресу, і ми обговорили це. По-перше, вдалося розблокувати роботу тристоронньої зустрічі. Це дуже важливо, оскільки дає надію на завершення війни. Це означає, що за цією зустріччю відбудуться наступні, і кожна з них має приносити результат та наближати нас до миру
Європейські партнери будуть присутніми під час наступних переговорів між Україною, США та Росією.
Важливо, що під час наступних переговорів Європа буде представлена повноцінно – не окремо чи якось інакше, а як частина переговорної команди. Вони матимуть право голосу. Це важливо для нас, адже війна відбувається в Європі. У майбутньому ми станемо членом ЄС, тому це має велике значення. Участь Європи також важлива для забезпечення процвітання та гарантій безпеки
Зеленський підтвердив, що між Україною та Росією готують найбільший обмін полоненими.
Наші хлопці, наші воїни повернуться додому. Я дуже вдячний усім нашим переговорникам – це реальний і дуже важливий результат. Це великий успіх, насамперед для родин, а також для всіх нас: люди повернуться до своїх близьких
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