Зеленський, Віткофф та Кушнер вийшли до ЗМІ після переговорів: головні заяви

На думку Кушнера, "всі прагнуть завершення цієї війни".

Він також зазначив, що США тісно співпрацюють з президентом Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України.

Американець відзначив, що потенціал України – неймовірний.

Якщо згадати, чого вдалося досягти Україні в обороні під час цієї війни – інновації, винахідливість, сила, блискучі рішення – це справді вражає. Перенесення цієї наполегливості у повоєнний період – для розбудови економіки та суспільства – відкриває надзвичайно цікаві перспективи. Плани, над якими ми працюємо, справді вражають– зазначив Кушнер.