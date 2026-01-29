Зеленский на это не согласится: в Офисе Президента четко объяснили позицию Украины по территориям

СМИ сообщали о различных вариантах урегулирования войны. В том числе звучали идеи об "обмене" Донбасса на гарантии безопасности от США или соглашение о восстановлении на 800 миллиардов. Украина имеет тут четкий ответ.

Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Россия не хочет прекращать войну в Украине. Они участвуют в переговорах, но делают все, чтобы никакого результата не было.

Согласится ли Украина "отдать" Донбасс?

По словам Подоляка, Россия использовала фактически все инструменты против Украины, но не достигла своих целей. Они почти 4 года ведут полномасштабную войну против меньшей страны без значительных успехов.

Россия хочет полностью влиять на ситуацию в Украине. Их устроило бы, если бы тут существовала такая же конструкция как в Беларуси или хотя бы что-то похожее на ситуацию в Грузии.

Несмотря на это, они понимают, что война – единственный инструмент их субъектности. Это единственная возможность их на что-то влиять. Нет войны – нет Путина. Тогда есть внутренние конфликты в России между оккупантами. Ведь на всех не будет хватать "довольства",

– сказал Подоляк.

В любом случае Украина не собирается "отдавать" или "обменивать" свои территории. Это – невозможно.

Президент четко зафиксировал, что это невозможно ни в рамках нашей Конституции, ни в рамках международного права, ни в рамках общественного консенсуса в Украине. Это приведет к внутреннему напряжению в Украине. Президент максимально жестко защищает интересы государства,

– отметил Подоляк.

