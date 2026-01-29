Зеленський на це не погодиться: в Офісі Президента чітко пояснили позицію України щодо територій

ЗМІ повідомляли про різні варіанти врегулювання війни. Зокрема й лунали ідеї про "обмін" Донбасу на гарантії безпеки від США чи угоду про відновлення на 800 мільярдів. Україна має тут чітку відповідь.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія не хоче припиняти війну в Україні. Вони беруть участь в переговорах, але роблять все, щоб жодного результату не було.

Чи погодиться Україна "віддати" Донбас?

За словами Подоляка, Росія використала фактично усі інструменти проти України, але не досягла своїх цілей. Вони майже 4 роки ведуть повномасштабну війну проти меншої країни без значних успіхів.

Росія хоче повністю впливати на ситуацію в Україні. Їх влаштувало би, якби тут існувала така ж конструкція як в Білорусі або принаймні щось схоже на ситуацію в Грузії.

Попри це, вони розуміють, що війна – єдиний інструмент їхньої суб'єктності. Це єдина можливість їх на щось впливати. Нема війни – нема Путіна. Тоді є внутрішні конфлікти в Росії між окупантами. Адже на всіх не вистачатиме "довольства",

– сказав Подоляк.

У будь-якому випадку Україна не збирається "віддавати" чи "обмінювати" свої території. Це – неможливо.

Президент чітко зафіксував, що це неможливо ні в рамках нашої Конституції, ні в рамках міжнародного права, ні в рамках суспільного консенсусу в Україні. Це призведе до внутрішньої напруги в України. Президент максимально жорстко захищає інтереси держави,

– зазначив Подоляк.

