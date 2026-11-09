Премьер-министр Норвегии не видит признаков того, что Путин готов к сделке накануне переговоров

Он не испытывает особого оптимизма накануне встречи. Об этом политик заявил в интервью Politico.

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Что сказали в Осло о перспективах переговоров?

В ОАЭ, в городе Абу-Даби, 10-11 ноября состоится встреча в трехстороннем формате США-Россия-Украина. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поставил под сомнение оптимистичный прогноз Дональда Трампа о том, что в скором времени будет подписано "большое" мирное соглашение, которое положит конец продолжающейся почти 5 лет войне России против Украины.

Журналисты спросили политика, чего он ожидает от встречи в ОАЭ. Стере заявил, что он не слишком оптимистичен накануне трехсторонних переговоров.

Я бы был осторожен. Абу-Даби – это этап, и одним из его результатов должен стать следующий шаг, который должен последовать довольно скоро после этого– ответил норвежский премьер.

Политик предположил, какие вопросы будут подниматься во время встречи между представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По его словам, вероятно, будут обсуждать:

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прекращение огня в Черном море для обеспечения безопасной транспортировки зерна,

энергетическое перемирие;

замораживание ситуации на линии фронта;

обмен пленными;

гарантии безопасности.

Отметим, что Стере и президент Финляндии Александр Стубб в октябре разговаривали по телефону с российским военным преступником Путиным. Премьер-министр Норвегии отверг критику этого разговора и защитил решение открыть прямой канал связи с Кремлем.

Давайте признаем: он не изолирован. Единственный голос, доходящий до Москвы, раздается из Вашингтона– сказал политик.

Стере выразил сомнения в желании российского диктатора завершить войну. По его словам, Путин мог бы закончить ее в течение этих 4,5 лет.

Ну, если бы он хотел мира, войны бы и не было с самого начала. Если бы он хотел мира на протяжении этих пяти лет, когда видит, что его страна деградирует, что соседние страны вступают в НАТО, что его людей убивают и все эти ужасные вещи, война бы закончилась. Так что это одна сторона этого вопроса– отметил премьер.

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В то же время он считает, что готовность Путина взять трубку и поговорить якобы сигнализирует о готовности сесть за стол переговоров. Глава норвежского правительства пока не видит признаков того, что Путин действительно открыт для соглашения. Кроме того, он добавил, что отправка делегации в Абу-Даби и ответственность за "невыполнение обязательств" также имеют "свою цену".

Напомним, еще в августе первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица заявлял, что Россия не заинтересована в переговорах. По словам дипломата, Москва ставит целью уничтожить украинскую инфраструктуру и склонить Киев к капитуляции.

Кроме того, глава ОП Кирилл Буданов в сентябре также заявлял, что Россия не прекратит огонь по крайней мере до весны 2027 года. Он также отмечал, что Кремль вместо этого будет наносить удары по энергетике.