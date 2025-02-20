Такое мнение высказал в эфире 24 Канала гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Он отметил, что Владимир Путин, вероятно, сделает вид, будто идет на компромисс по прекращению горячей фазы войны. Дональд Трамп в свою очередь это примет.

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Несмотря на игру российского диктатора, конфронтации между Трампом и Путиным не будет.

Почему Путин может не подписать соглашение

"Поэтому, если соглашения не будет, война может просто продолжаться дальше. Я считаю, что она затянется, а Трамп, возможно, обвинит в этом Владимира Зеленского. У него есть множество способов подать это так, чтобы оправдать продолжение войны. Самый вероятный сценарий – война будет продолжаться", – сказал Уильям Браудер.

Он добавил, что, вероятно, европейцы будут привлечены к переговорам, но это не приведет к завершению войны. Скорее всего, они заявят о своей позиции, выдвинув очень жесткие требования.

Путина это не устроит, и ни одно соглашение не будет подписано,

– отметил Браудер.

Он также подчеркнул, что отношение Трампа к Путину не выглядит негативным и вряд ли изменится даже в случае провала переговоров.