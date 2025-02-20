Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Чего на самом деле хочет Путин в Украине

Источники, знакомые с американской и западной разведками, убеждены: нет доказательств того, что Путин готов серьезно участвовать в мирных переговорах с Украиной. Ведь такие переговоры не способствуют его максималистским целям.

Диктатор стремится или включить Украину в состав России, или создать небольшое и слабое государство, зависимое от Москвы. Между тем Трамп считает, что Путин – это "голубь мира", который "мог бы полностью разрушить Киев, и не делает этого". А еще – что Путин озабочен гибелью собственных солдат.

Если вы добились прекращения огня, то прекращение огня – это лишь время для Путина отдохнуть, перевооружиться, вернуться и получить остальное то, что он хочет. Мы не видели никаких признаков того, что его амбиции изменились,

– сказали источники CNN.

Кроме этого, есть и экономический интерес. Россия хочет вернуться на мировую арену как составляющая "Большой семерки" и, таким образом, возродить G8. Стать из изгнанника снова "нормальной страной". Трамп тоже хочет этого.

Поэтому у Путина нет причин уступать Украине. И он продолжает давить на фронте.