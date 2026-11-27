С таким заявлением спецпредставитель выступил на международной конференции "Сбербанка" AI Journey 2026 в Москве.

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Что сказал Дмитриев об использовании ИИ

По словам Дмитриева, современные цифровые алгоритмы стали эффективным инструментом для формулирования дипломатической и юридической аргументации в пользу Москвы.

Можно задать следующий вопрос: "А как сделать так, чтобы это соглашение в большей степени отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те опасения, которые есть в России, и решало их?" Действительно, это очень важный инструмент– отметил он.

В то же время глава РФПИ не уточнил, какими именно языковыми моделями пользуется в своей "переговорной деятельности". Однако он публично похвалил российские разработки в этой сфере.

Переговорный процесс и условия сторон

Напомним, что Джаред Кушнер 25 ноября высказался по поводу стремления Владимира Путина к миру, отметив, что для российского лидера решающими остаются исключительно его собственные условия.

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По его оценке, Россия опасается сосредоточения сил у своих границ, тогда как Украина не согласна остаться без надлежащих гарантий безопасности перед угрозой нового нападения.

Также 25 ноября стало известно о подготовке четырехсторонней встречи с участием представителей Украины, России, США и Европы. Тогда Кирилл Буданов уточнил, что такие переговоры могут состояться уже до Рождества.