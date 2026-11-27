Таку заяву спецпредставник зробив під час виступу на міжнародній конференції "Сбербанку" AI Journey 2026 у Москві.

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Що сказав Дмитрієв про використання ШІ

За словами Дмитрієва, сучасні цифрові алгоритми стали дієвим інструментом для формулювання дипломатичної та юридичної аргументації на користь Москви.

Можна поставити таке запитання: "А як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті занепокоєння, які є в Росії, і вирішувала їх?" Дійсно, це дуже важливий інструмент– зазначив він.

Водночас глава РФПІ не уточнив, якими саме мовними моделями користується у своїй "переговорній діяльності". Проте він публічно похвалив російські розробки у цій сфері.

Переговорний процес та умови сторін

Нагадаємо, що Джаред Кушнер 25 листопада висловився щодо прагнення Володимира Путіна досягти миру, зауваживши, що для російського лідера вирішальними залишаються виключно власні умови.

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За його оцінкою, Росія остерігається зосередження сил біля своїх кордонів, тоді як Україна не погоджується залишитися без належних гарантій безпеки перед загрозою нового нападу.

Також 25 листопада стало відомо про підготовку чотиристоронньої зустрічі за участю представників України, Росії, США та Європи. Тоді Кирило Буданов уточнив, що такі переговори можуть відбутися вже до Різдва.