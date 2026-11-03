Мирные консультации при посредничестве США: что на самом деле стоит за новыми переговорами

Предстоящие трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией вызывают немало дискуссий относительно реальных намерений сторон. В эфире 24 Канала политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, какие вызовы и скрытые мотивы таят в себе такие дипломатические попытки.

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Почему трехсторонние консультации вызывают скептицизм?

Эксперт скептически оценивает перспективы достижения компромисса между участниками переговоров, поскольку каждый преследует собственную выгоду.

Мне сейчас мирный процесс напоминает встречу белого с холодным. Вот как можно белое с холодным совместить? У нас одни цели, у американцев другие цели, у россиян другие цели. И каждый, кто говорит о мирном соглашении, имеет в виду свое– отметил политтехнолог Юрий Подорожний.

По его словам, стремления Вашингтона могут сводиться к скорейшему формальному подписанию документов, которые позволили бы вернуться к масштабным экономическим процессам и торговле энергоресурсами.

В чем заключается конфликт интересов и задача противника?

Политтехнолог обращает внимание на столкновение целей всех трех участников процесса. Если главный интерес Украины заключается в сохранении собственного суверенитета, территориальной целостности и действенных гарантий безопасности ради справедливого и прочного мира, то Вашингтон прежде всего ориентируется на быструю политическую стабилизацию и восстановление выгодных глобальных экономических связей. В то же время стратегические намерения Кремля не имеют ничего общего с компромиссом.

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Россияне так и оставили задачу – демонтаж украинского государства. Что они понимают под мирным соглашением? Снятие санкций. То есть оказать давление на Украину таким образом, чтобы с них начали снимать санкции. Это значит загнать Украину в ловушку мирных соглашений– отметил политтехнолог.

Он добавил, что Украина не заинтересована в сомнительных кулуарных договоренностях, которые не гарантируют справедливого мира.

Почему главным переговорщиком Украины являются ВСУ?

По мнению аналитика, реальный рычаг влияния на дипломатической арене формируется непосредственно на поле боя. Именно стойкость украинской армии определяет позицию государства во время любых международных встреч.

У нас есть важный переговорщик – Вооруженные Силы Украины и главный дипломат нашего государства. И к нему будут прислушиваться. Это наша ключевая переговорная позиция– считает эксперт.

Подорожний предупредил о серьезном риске: Киев может оказаться в ситуации, когда его будут пытаться выставить стороной, якобы отказывающейся от прекращения огня, чтобы ослабить международную поддержку. Однако, подчеркивает эксперт, Киев не примет никаких кулуарных договоренностей или замораживания конфликта на условиях агрессора, хотя Москва пытается использовать посредничество США исключительно для ослабления санкционной удавки.

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Какие есть предостережения относительно переговорных ловушек?

Официальный Киев неоднократно подчеркивал необходимость избегать дипломатических ловушек, которые агрессор использует для паузы и перегруппировки. О принципиальной позиции относительно важности реальных гарантий безопасности и рисков псевдомирных предложений заявлял и Президент Украины на официальном портале главы государства.

Напомним, что специальный посланник Стив Уиткофф анонсировал проведение консультаций, о чем ранее сообщал Укринформ. Ожидается, что трехсторонние переговоры могут состояться в Абу-Даби, о чем писало агентство Reuters. В то же время более подробно о последних заявлениях сторон и сценариях развития событий читайте в материале 24 Канала.