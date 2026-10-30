Вероятный путь к встрече лидеров: в МИД раскрыли детали предстоящих переговоров в Абу-Даби

Как сообщает NV с брифинга 30 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что предстоящие переговоры будут сосредоточены на вопросах безопасности и условиях предоставления гарантий. Украинская сторона демонстрирует готовность к шагам по деэскалации и ожидает аналогичного подхода со стороны России.

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Кто будет решать чувствительные вопросы?

Среди ключевых пунктов повестки дня остаются территориальные вопросы, в частности Донецкая область. По словам Тихого, договоренности по территориям выходят за пределы полномочий делегаций этого уровня и могут приниматься только на уровне лидеров государств.

Мы также рассматриваем эту встречу как возможную подготовку к встрече лидеров, и мы все же считаем, что ряд вопросов, ряд наиболее деликатных моментов, должны обсуждаться на уровне лидеров– сказал представитель МИД.

Тихий добавил, что со стороны Владимира Зеленского такая готовность к встрече имеется. Достижение результатов переговоров будет зависеть от того, проявит ли аналогичное намерение российский диктатор Владимир Путин.

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Украина намерена провести трехсторонние консультации "как можно скорее" в ноябре. В то же время на окончательную дату влияют различные факторы.

Российская сторона четко заявляла, что это должно состояться после выборов в США. После этой даты, после этих выборов, где-то будет организована эта встреча. Нужно понимать, что также существует ситуация на Ближнем Востоке, которая тоже имеет свою динамику. Я думаю, это тоже влияет на место проведения этой встречи. Но мы хотели бы провести эту встречу как можно скорее в ноябре и готовы к ней– отметил Георгий Тихий.

Киев "очень серьезно" относится к предстоящему раунду переговоров и ожидает ответного шага от Москвы. По итогам консультаций станет ясно, действительно ли российская сторона готова двигаться вперед в мирном урегулировании, резюмировал представитель МИД.

Напомним, ранее мы писали, что консультации переговорных групп могут состояться в первой половине ноября. Президент Зеленский назвал прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободного судоходства, освобождение пленных и возвращение депортированных детей первыми шагами к деэскалации.