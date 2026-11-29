Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Что в Кремле говорят о переговорах с Европой?

По его словам, европейские страны отказались от двустороннего диалога с Россией и настаивают на трехстороннем формате общения. Песков также утверждает, что Европа не стремится способствовать урегулированию войны, а наоборот – якобы хочет сохранить ее причины.

Песков заявил, что Москва хотела бы сначала понять позицию Европейского Союза по урегулированию войны, прежде чем расширять формат переговоров.

В то же время пресс-секретарь Кремля заверил, что Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по поводу так называемого урегулирования конфликта в Украине.

Также Песков обвинил европейские страны в нежелании содействовать мирному процессу. В частности, он упомянул планы по возможному размещению иностранного военного контингента в Украине.

Напомним, ранее в ISW пояснили, что Кремль может использовать привлечение Европы к мирным переговорам для продвижения требований о сокращении присутствия НАТО в Европе.