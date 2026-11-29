Пєсков про мир в Україні / GettyImages
Росія нібито прагне миру, а Володимир Путін відкритий до переговорів щодо врегулювання війни проти України та контактів із європейськими представниками.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
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За його словами, європейські країни відмовилися від двостороннього діалогу з Росією та наполягають на тристоронньому форматі спілкування. Пєсков також стверджує, що Європа не прагне сприяти врегулюванню війни, а навпаки – нібито хоче зберегти її причини.
Пєсков заявив, що Москва хотіла б спочатку зрозуміти позицію Європейського Союзу щодо врегулювання війни, перш ніж розширювати формат переговорів.
Водночас речник Кремля запевнив, що Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами щодо так званого врегулювання конфлікту в Україні.
Також Пєсков звинуватив європейські країни в небажанні сприяти мирному процесу. Зокрема, він згадав плани щодо можливого розміщення іноземного військового контингенту в Україні.
Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, що Кремль може використовувати залучення Європи до мирних переговорів для просування вимог щодо скорочення присутності НАТО в Європі.
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