В комментарии пропагандистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Европа уже давно хочет выбрать переговорщика для диалога с Россией, но до сих пор этого не сделала.

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Что сказал Песков о поиске переговорщика от Европы?

ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается, это неконструктивно– отметил российский чиновник.

Песков упрекнул ЕС в том, что тот пока только говорит о переговорщиках, но не переходит к действиям.

По словам пресс-секретаря Путина, Россия приветствовала бы назначение переговорщика от Европы, особенно если тот будет стремиться к достижению мира.

Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, искренне стремящийся содействовать мирному урегулированию – это будет еще лучше– сказал Песков.

Кого в Европе хотят отправить на возможные переговоры с Россией?

В Европе рассматривают 5 лидеров на роль переговорщиков с Россией по прекращению войны в Украине. Среди потенциальных кандидатов – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

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Ранее попытки выбрать одного представителя от всей Европы не увенчались успехом. Поэтому дипломаты предлагают привлечь к переговорам нескольких лидеров, чтобы избежать споров между странами.

Среди возможных кандидатов особо выделяют Александра Стубба, который поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом.