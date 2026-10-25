"Только при одном условии": в Кремле отреагировали на возможное назначение переговорщика от ЕС

Пєсков заявив, що Росія вітатиме призначенню переговорника від ЄС / Getty Images
В Европе обсуждают, кто должен представлять континент на переговорах с Россией. В Кремле заявили, что поддержат кандидатуру при условии ее "искреннего стремления" к миру.
В комментарии пропагандистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Европа уже давно хочет выбрать переговорщика для диалога с Россией, но до сих пор этого не сделала.
популярные видео
Что сказал Песков о поиске переговорщика от Европы?
ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается, это неконструктивно
Песков упрекнул ЕС в том, что тот пока только говорит о переговорщиках, но не переходит к действиям.
По словам пресс-секретаря Путина, Россия приветствовала бы назначение переговорщика от Европы, особенно если тот будет стремиться к достижению мира.
Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, искренне стремящийся содействовать мирному урегулированию – это будет еще лучше
Кого в Европе хотят отправить на возможные переговоры с Россией?
В Европе рассматривают 5 лидеров на роль переговорщиков с Россией по прекращению войны в Украине. Среди потенциальных кандидатов – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
Ранее попытки выбрать одного представителя от всей Европы не увенчались успехом. Поэтому дипломаты предлагают привлечь к переговорам нескольких лидеров, чтобы избежать споров между странами.
Среди возможных кандидатов особо выделяют Александра Стубба, который поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий