Россия хочет втянуть Киев в "переговорные ловушки": политтехнолог раскрыл замысел Кремля

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, Россия с лета изменила риторику и сейчас пытается публично и с помощью СМИ втянуть Украину в невыгодные переговоры. Цель Москвы – заставить Киев отказываться от своих позиций на глазах у всего мира, чтобы потом обвинить Украину в нежелании мира.

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Переговорные ловушки Кремля

Россия сейчас пытается информационно перехватить инициативу. Там пытаются создать видимость дипломатической готовности на глазах у международного сообщества.

России сегодня важно информационно и публично втянуть нас в такие переговорные ловушки, где мы должны от чего-то отказываться. А россиянам передышка нужна именно для того, чтобы собрать силы для дальнейшего демонтажа украинского государства– подчеркнул Юрий Подорожний.

Аналитик отдельно предостерег от подписания каких-либо "гарантий безопасности для России". По его словам, если кто-то официально зафиксирует такие обязательства со стороны Украины, это фактически легитимизирует лживую российскую пропаганду о якобы угрозе или агрессии со стороны Киева.

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Политтехнолог оценил переговорную позицию Кремля: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что следующий саммит лидеров G20 состоится 14 – 15 декабря в Соединенных Штатах. Известно, что Дональд Трамп уже пригласил туда диктатора Путина, однако неизвестно, присоединится ли тот. Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал приглашения на саммит, однако были сигналы, что Трамп направит приглашение и выступит там с инициативой о прекращении войны.