Росія хоче затягнути Київ у "перемовні пастки": політтехнолог розкрив задум Кремля

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. За його словами, Росія змінила риторику з літа і зараз намагається публічно й інформаційно затягнути Україну у невигідні переговори. Мета Москви – змусити Київ відмовлятися від своїх позицій на очах у всього світу, аби потім звинуватити Україну у небажанні миру.

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Перемовні пастки Кремля

Росія зараз намагається інформаційно перехопити ініціативу. Там пробують створити видимість дипломатичної готовності на очах у міжнародної спільноти.

Росії сьогодні важливо нас інформаційно, нас публічно затягнути в такі пастки перемовин, де ми маємо від якихось речей відмовлятись. А росіянам передишка потрібна саме для того, щоб зібрати сили для подальшого демонтажу української держави– наголосив Юрій Подорожній.

Аналітик окремо застеріг від підписання будь-яких "гарантій безпеки для Росії". За його словами, якщо хтось офіційно зафіксує такі зобов'язання від України, це фактично легітимізує брехливу російську пропаганду про нібито загрозу чи агресію з боку Києва.

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Політтехнолог оцінив переговорну позицію Кремля: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, наступний саміт лідерів G20 відбудеться 14 – 15 грудня у Сполучених Штатах. Відомо, що Дональд Трамп вже запросив туди диктатора Путіна, однак невідомо, чи той приєднається. Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримував запрошення на саміт, однак були сигнали, що Трамп зробить запрошення та виступить там з ініціативою щодо завершення війни.