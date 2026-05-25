Коварная игра Кремля: зачем Россия пытается затянуть Европу за стол переговоров

Россия может пытаться привлечь Европу к переговорам по войне против Украины. Именно это позволит Кремлю выиграть время и получить дополнительные политические преимущества.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна уверен, что Путин имеет собственный план. Об этом он сказал в эфире программы Ukraina stuudio на ERR.

Почему Кремль может захотеть, чтобы Европа участвовала в мирных переговорах?

Тсахкна считает, что Россия может пытаться изменить формат международных переговоров по войне в Украине, привлекая к ним Европу. По его словам, это отвечает интересам Кремля, который стремится выиграть время и ослабить давление санкций. Он отметил, что предыдущие переговорные процессы фактически не были реальными договоренностями, а скорее затянутыми обсуждениями, которые позволяли России маневрировать.

Сейчас, как утверждает министр, Москва активизировала попытки втянуть Европейский Союз в роль посредника. Тсахкна отметил, что участие ЕС в такой роли могло бы ослабить санкционное давление на Россию. В частности, он упомянул потенциальные ограничения, которые готовятся в пределах Евросоюза, включая возможные запреты в сфере морских услуг, что, по его оценке, являются чувствительными для Кремля.

В то же время министр подчеркнул, что для Европы роль посредника означала бы нейтральную позицию между Украиной и Россией, чего ЕС не имеет целью. Зато приоритетом, по его словам, является формирование будущей архитектуры безопасности Европы и усиление давления на Россию до момента, когда она будет готова к реальным переговорам.

Напомним, тему возможных переговорщиков от ЕС также планируют обсудить во время неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза на Кипре. Европа ищет специального посланника для мирных переговоров с Россией, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке.

Среди возможных кандидатов рассматриваются Кая Каллас, Ангела Меркель, Александр Стубб и Марио Драги. Президент Финляндии Александр Стубб уже выражал готовность участвовать в мирном диалоге об окончании войны в Украине.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки заявили о прекращении мирных переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что встречи не имеют никакого прогресса, поэтому нет смысла продолжать мирный диалог. Однако, в Америке не исключают возможности продолжить мирные переговоры при условии, что они будут продуктивными.