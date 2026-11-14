Зеленский рассказал, когда Россия будет готова пойти на более реалистичные шаги в ходе переговоров

Об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ 13 ноября.

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Что сказал Зеленский

Зеленский напомнил о переговорах с Дональдом Трампом осенью 2024 года, когда тот еще был кандидатом в президенты США. Тогда украинская сторона представила американскому политику "План победы" с четко расписанными шагами по склонению Кремля к диалогу.

В "Плане победы" было ясно сказано: вы помогаете нам вот так, даете нам вот это – и вы увидите, что Путин сядет за стол переговоров и будет готов к реальным шагам– подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, так же, как Путин возвращается к идее гарантий безопасности или новой структуры безопасности в Европе, Украина должна сосредоточиться на разработанных направлениях собственного укрепления, что способно существенно изменить положение дел.

"Это также даст всем возможность понять: если Украина может двигаться в таком направлении, а Конгресс США сможет подумать о поддержке такой идеи, то до конца года у сторон действительно есть возможность попытаться договориться о хоть какой-то деэскалации", – отметил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что такой подход создаст окно возможностей для всех сторон, в том числе и для российской, несмотря на ее попытки сделать основную ставку на нынешний зимний период.

Ведь если Украина укрепится, лучше попробовать дипломатию, а не испытывать это укрепление на прочность. Такой мотив должен быть воспринят Путиным– пояснил Зеленский.

К слову, американские переговорщики впервые проявили интерес к возможности выхода Украины с территории Донбассат в случае вступления государства в НАТО. Но любые окончательные предложения партнеров по этому вопросу будут переданы на рассмотрение украинскому обществу.