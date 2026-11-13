Соглашения по вопросам безопасности в Европе после войны будут учитывать интересы Украины, – Кушнер

В то же время соглашение будет учитывать интересы Киева. Об этом зять Дональда Трампа сообщил в социальной сети X.

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Что сказал Кушнер?

Американский чиновник рассказал, что 10–12 ноября провел ряд переговоров. Сначала состоялся двухдневный саммит Украина–Россия–США в Абу-Даби. В четверг, 12 ноября, Джаред Кушнер вылетел в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а затем встретился с Владимиром Зеленским в Дублине. Кроме того, он провел консультации с советниками по вопросам национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши.

По словам Кушнера, удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений Киева и Москвы. Также в ходе переговоров обе стороны якобы обсудили возможные пути решения и наметили дальнейшие шаги. В то же время представитель США отметил, что достичь прекращения огня не удалось.

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Стороны договорились расширить следующий раунд переговоров с участием стран Европы. По мнению спецпосланника, это позволит рассматривать более широкие вопросы безопасности на континенте одновременно с территориальными вопросами между Киевом и Москвой.

Кушнер заверил, что никакие решения относительно европейского порядка безопасности не будут приниматься без учета опасений Украины. Он подчеркнул, что до достижения всеобъемлющего мирного соглашения никакие договоренности, кроме гуманитарных мер, не вступят в силу. В настоящее время стороны согласовывают график дальнейших встреч. Отметим, что это соответствует позиции Кремля, который отвергал возможность приостановки боевых действий.

Мы начнем обсуждение этих взаимосвязанных вопросов параллельно, исходя из того, что – за исключением гуманитарных мер – никакие договоренности не приобретут окончательного характера до достижения всеобъемлющего соглашения– заявил Кушнер.

Также он рассказал, что стороны работают над организацией масштабного обмена пленными. Зять Трампа сказал, что это должен быть крупнейший обмен за все время войны.

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Эта война разрушила жизни многих людей, и мы надеемся, что обе стороны продемонстрируют добрую волю и серьезный подход, необходимые для осуществления этого важного шага– подчеркнул представитель США.

Отметим, что европейские партнеры настаивали на четкой последовательности дипломатических шагов. Они подчеркивали, что обсуждение системы безопасности континента возможно только после прекращения огня.