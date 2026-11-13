Безпекові домовленості в Європі після війни враховуватимуть інтереси України, – Кушнер

Водночас угода враховуватиме інтереси Києва. Про це зять Дональда Трампа повідомив у соцмережі X.

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Що сказав Кушнер?

Американський посадовець розповів, що 10 – 12 листопада провів низку переговорів. Спершу відбувся дводенний саміт Україна-Росія-США в Абу-Дабі. У четвер, 12 листопада, Джаред Кушнер вилетів до Москви, щоб поговорити з Володимиром Путіним, а згодом зустрівся із Володимиром Зеленським у Дубліні. Також він провів консультації з радниками з питань національної безпеки України, Німеччини, Італії, ЄС, Франції, Ірландії та Польщі.

За словами Кушнера, вдалось досягти значного прогресу в розумінні занепокоєнь Києва та Москви. Також під час перемовин обидві сторони нібито обговорили можливі шляхи вирішення та накреслили подальші кроки. Водночас представник США зазначив, що припинення вогню досягти не вдалось.

Наступний раунд перемовин сторони домовились розширити за участі країн Європи. На думку спецпосланця, це дозволить розглядати ширші питання безпеки на континенті одночасно з територіальними питаннями між Києвом та Москвою.

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Кушнер запевнив, що жодні рішення щодо європейського безпекового порядку не ухвалюватимуть без врахування занепокоєнь України. Він наголосив, що до досягнення всеосяжної мирної угоди жодні домовленості, крім гуманітарних заходів, не наберуть чинності. Наразі сторони узгоджують графік подальших зустрічей. Зазначимо, що це відповідає позиції Кремля, який відкидав можливість призупинення бойових дій.

Ми розпочнемо обговорення цих взаємопов’язаних питань паралельно, виходячи з того, що – за винятком гуманітарних заходів – жодні домовленості не набудуть остаточного характеру до досягнення всеосяжної угоди– заявив Кушнер.

Також він розповів, що сторони працюють над організацією масштабного обміну полоненими. Зять Трампа сказав, що це має бути найбільший обмін за весь час війни.

Ця війна зруйнувала життя багатьох людей, і ми сподіваємося, що обидві сторони продемонструють добру волю та серйозний підхід, необхідні для здійснення цього важливого кроку– наголосив представник США.

Зазначимо, що європейські партнери наполягали на чіткій послідовності дипломатичних кроків. Вони наголошували, що обговорення системи безпеки континенту можливе лише після припинення вогню.