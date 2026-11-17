Консультации пройдут в рамках скоординированных дипломатических усилий Вашингтона, сообщает Axios со ссылкой на представителя правительства США. В этот же день американский лидер Дональд Трамп планирует провести переговоры в Китае с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, где также поднимет тему войны в Украине.

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Что известно о переговорах

По информации источников издания, главная цель переговоров в столице Германии – разработать надежную систему защиты, которая сделает невозможной любую повторную агрессию со стороны Москвы, а также согласовать четкую стратегию финансового восстановления украинской экономики.

Представители Белого дома поддерживают постоянный диалог как с украинскими и европейскими партнерами, так и с российской стороной.

О содержании подготовительных процессов заранее проинформировали государственного секретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и главу аппарата Белого дома Стивена Миллера, которые сопровождают президента США в поездке в Азию.

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Встреча в Берлине состоится ровно через неделю после того, как американские представители призвали Россию представить свои предложения по послевоенной архитектуре европейской безопасности.

Джаред Кушнер также подтвердил регулярные контакты с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым. В то же время в Москве выражали недовольство тем, что привлечение стран Европейского союза к мирному диалогу с ними предварительно не согласовывалось.

Несмотря на заявления Кремля, лидеры ЕС уже создали совместную переговорную группу, в состав которой вошли официальные лица из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также представители руководства Евросоюза.