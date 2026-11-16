Европа определила состав переговорной группы для контактов с Россией: Зеленский раскрыл подробности

Украинская, американская и европейская переговорные группы 16 ноября провели очередной совместный разговор на уровне команд. Следующая встреча состоится в Берлине для согласования совместных шагов в рамках дипломатического процесса.
Владимир Зеленский сообщил на своем телеграм-канале, что переговоры были непростыми, однако сторонам удалось достичь договоренностей. По его словам, дипломатические процессы в настоящее время активно продолжаются, а украинская команда работает максимально конструктивно ради достойного завершения войны и гарантий безопасности.
популярные видео
Кто принимал участие в переговорах
Американскую сторону во время онлайн-беседы представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В то же время европейские партнеры впервые были представлены в полном составе именно теми представителями, которые будут участвовать в дальнейших переговорах с россиянами.
К диалогу присоединились делегаты из Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, а также должностные лица НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета. Все стороны согласовали следующий этап работы – очередная встреча состоится в Берлине в рамках "Коалиции желающих", где участники разработают конкретные совместные шаги для мирного процесса.
Ранее Стив Виткофф также заявлял, что к следующим раундам дипломатических консультаций по войне в Украине обязательно присоединится Европа.
Дополняем новость...
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии