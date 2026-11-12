К следующему раунду переговоров между Украиной и Россией присоединится Европа, – Уиткофф

Об этом сообщает CNN.

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Что заявили Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным?

Стив Уиткофф выразил мнение, что последние переговоры дали определенные результаты. В частности, он обратил внимание на возобновление трехстороннего формата с участием Украины, США и России.

Я думаю, что прогресс был. Думаю, он был достигнут сегодня. Люди не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Мы их возобновили и назначили новую встречу– заявил Уиткофф.

По его словам, именно к такому развитию событий стремится президент США Дональд Трамп.

Уиткофф также подтвердил, что к следующему раунду переговоров о прекращении войны в Украине присоединятся представители европейских стран.

"Они наши партнеры, и важно, чтобы они принимали участие", – подчеркнул американский спецпредставитель.

Джаред Кушнер также подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в прекращении войны и установлении прочного мира.

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"Европейцы хотят, чтобы эта война действительно закончилась и после нее наступил длительный мир", – заявил он.

В то же время спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев в комментарии CNN заявил, что вопрос европейской безопасности имеет важное значение.

"Я думаю, что работа над европейской безопасностью – это, безусловно, большой и важный шаг для Европы. И, откровенно говоря, люди, которым небезразличны европейцы и их жизни, конечно, хотят, чтобы европейская безопасность была прочной", – сказал Дмитриев.

Со своей стороны Джаред Кушнер отметил, что во время встречи в Москве стороны подробно обсудили все основные вопросы. По его мнению, результаты этих бесед могут стать основой для следующих многосторонних переговоров.

Что известно о дальнейших переговорах?

После встречи с Путиным Уиткофф и Кушнер отправились в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они проинформируют украинского лидера о результатах переговоров в Кремле.

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Напомним, перед визитом в Москву представители США принимали участие в трехсторонних переговорах с Украиной и Россией в Абу-Даби. Несмотря на определенный прогресс в обсуждении отдельных вопросов, достичь прорыва сторонам не удалось.

В то же время Зеленский 12 ноября прибыл в Дублин для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером, в ходе которой планирует обсудить результаты переговоров в Абу-Даби и их контактов с Путиным.