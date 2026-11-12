До наступного раунду переговорів України та Росії долучиться Європа, – Віткофф

Про це повідомляє CNN.

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Що Віткофф і Кушнер заявили після зустрічі з Путіним?

Стів Віткофф висловив думку, що останні переговори дали певні результати. Зокрема, він звернув увагу на відновлення тристороннього формату за участю України, США та Росії.

Я думаю, що прогрес був. Думаю, він був досягнутий сьогодні. Люди не вірили, що нам вдасться відновити тристоронні переговори. Ми їх відновили та призначили нову зустріч– заявив Віткофф.

За його словами, саме такого розвитку подій прагне президент США Дональд Трамп.

Віткофф також підтвердив, що до наступного раунду переговорів щодо завершення війни в Україні долучаться представники європейських країн.

"Вони наші партнери, і важливо, щоб вони брали участь", – наголосив американський спецпредставник.

Джаред Кушнер також наголосив, що європейські країни зацікавлені в завершенні війни та встановленні тривалого миру.

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"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і після неї настав тривалий мир", – заявив він.

Водночас спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв у коментарі CNN заявив, що питання європейської безпеки має важливе значення.

"Я думаю, що робота над європейською безпекою – це, безумовно, великий і важливий крок для Європи. І, відверто кажучи, люди, яким небайдужі європейці та їхні життя, звісно, хочуть, щоб європейська безпека була міцною", – сказав Дмитрієв.

Зі свого боку Джаред Кушнер зазначив, що під час зустрічі в Москві сторони провели детальні обговорення всіх основних питань. На його думку, результати цих розмов можуть стати основою для наступних багатосторонніх переговорів.

Що відомо про подальші переговори?

Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вони поінформують українського лідера про результати переговорів у Кремлі.

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Нагадаємо, перед візитом до Москви представники США брали участь у тристоронніх переговорах з Україною та Росією в Абу-Дабі. Попри певний прогрес в обговоренні окремих питань, досягти прориву сторонам не вдалося.

Водночас Зеленський 12 листопада прибув до Дубліна для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Там він анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером, під час якої планує обговорити результати переговорів в Абу-Дабі та їхніх контактів із Путіним.