Зеленський зустрінеться з Віткоффом і Кушнером у Дубліні: президент назвав теми перемовин

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти.

Adv

популярні відео

Що Зеленський обговорить із представниками США?

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні ввечері зустрінеться в Дубліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони планують обговорити результати переговорів в Абу-Дабі, а також зустріч американських представників із Володимиром Путіним у Кремлі.

Зі свого боку Віткофф повідомив, що передасть Зеленському інформацію про сьогоднішні контакти з Путіним.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін повідомив, що жодна третя сторона не братиме участі в цій розмові.

Що відомо про візит Зеленського до Ірландії?

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Президент анонсував низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із партнерами, зокрема з американською переговорною командою.