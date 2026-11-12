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Зеленський зустрінеться з Віткоффом і Кушнером у Дубліні: президент назвав теми перемовин

Катерина Мілєніна
Зеленський зустрінеться з Віткоффом і Кушнером у Дубліні: президент назвав теми перемовин

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із представниками Дональда Трампа. Вона відбудеться після їхніх переговорів із російською стороною в Москві.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти.

 
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Що Зеленський обговорить із представниками США?

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні ввечері зустрінеться в Дубліні зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Сторони планують обговорити результати переговорів в Абу-Дабі, а також зустріч американських представників із Володимиром Путіним у Кремлі.

Зі свого боку Віткофф повідомив, що передасть Зеленському інформацію про сьогоднішні контакти з Путіним.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін повідомив, що жодна третя сторона не братиме участі в цій розмові.

Прогнози

Чи відвідають Віткофф і Кушнер Київ після переговорів в Абу-Дабі?

Чи відвідають Віткофф і Кушнер Київ після переговорів в Абу-Дабі?

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7 030
10 днів
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Що відомо про візит Зеленського до Ірландії?

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський прибув до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Президент анонсував низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із партнерами, зокрема з американською переговорною командою.

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