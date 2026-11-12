Зеленский встретится с Виткоффом и Кушнером в Дублине: о чем они будут говорить

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с представителями Дональда Трампа. Она состоится после их переговоров с российской стороной в Москве..

Об этом глава государства заявил в ходе обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества. Adv популярные видео Что Зеленский обсудит с представителями США? Владимир Зеленский сообщил, что сегодня вечером встретится в Дублине со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны планируют обсудить результаты переговоров в Абу-Даби, а также встречу американских представителей с Владимиром Путиным в Кремле. В свою очередь Уиткофф сообщил, что передаст Зеленскому информацию о сегодняшних контактах с Путиным. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сообщил, что никакая третья сторона не будет участвовать в этой беседе. Прогнозы Чи відвідають Віткофф і Кушнер Київ після переговорів в Абу-Дабі? — — x2 6 820 переглядів 10 днів Больше прогнозов здесь → Что известно о визите Зеленского в Ирландию? Напомним, 11 ноября Владимир Зеленский прибыл в Дублин, чтобы принять участие в IX саммите Европейского политического сообщества. Президент анонсировал ряд двусторонних и многосторонних встреч с партнерами, в частности с американской переговорной командой.

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