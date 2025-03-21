Для затягивания переговоров так называемый глава Кремля использует несколько способов. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Вадим Денисенко.

Смотрите также Переговоры Трампа и Путина: о чем договорились и как на это влияют события на Ближнем Востоке

"Затягивать переговоры он будет несколькими методами. Но все эти затягивания будут идти через призму того, что он будет пытаться переводить украинский вопрос во второстепенный. Он будет пытаться сделать так, чтобы наш вопрос рассматривался как один из многих в американо-российских отношениях", – сказал он.

Есть три вопроса

Вадим Денисенко отметил, что есть три вопроса, которые Путин будет предлагать как большую часть в переговорах с Украиной. На его взгляд, украинский вопрос должен занимать там последнее место после этих трех пунктов.

Первое – это глобальный вопрос о значении ядерного оружия. Второе – это вопрос Ирана. Это продажа воздуха, потому что по состоянию на сейчас Путин не имеет возможности настолько серьезно влиять на Тегеран для того, чтобы быстро принять какие-либо решения. Третье является самым серьезным.

Третья часть, которая является наиболее серьезной для нас. Это та сделка, которая была предложена россиянами две недели назад в Эр-Рияде. Напомню, что тогда было сказано о том, что россияне предлагают американцам снова вернуться к добыче российских ископаемых. Также совместно разрабатывать Арктику,

– подчеркнул политолог.

Россияне предлагают добывать что-то у них, продавать все подсанкционные товары в так называемых "недружественных странах", прежде всего – в ЕС. Москва считает, что благодаря этому они могут снять санкции.

"Предлагается создать торговые дома, которые будут американскими, которые будут торговать на территории Европы, других стран, где работают санкции против России, энергоресурсами, алмазами, лесом, морепродуктами и так далее. На самом деле те компании, которые станут владельцами этих торговых домов, заработают десятки миллиардов долларов", – объяснил Денисенко.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. В The Telegraph написали, что переговоры продолжительностью в 90 минут не принесли ожидаемого результата. Отмечается, что Путин снова игнорирует требования Трампа и пользуется ситуацией.