Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью британскому телеканалу Sky News. Он отметил, что, что Путин должен понять, что вторжение в Украину – его роковая ошибка.

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Какими Зеленский видит переговоры с Россией

По мнению Зеленского, Путин все еще не готов завершить войну в Украине.

С политической точки зрения для него (Путина – 24 Канал) хорошо об этом говорить, например, с канцлером (Шольцом – 24 Канал) или некоторыми европейскими лидерами, или лидерами Глобального Юга, или, возможно, в будущем будет говорить с Трампом,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что таким образом Путин пытается показать обществу, что Россия – не изолирована политически, а он – не террорист.

Зеленский также выразил уверенность, что Путин готов к диалогу с определенными мировыми лидерами. Говорится и об Украине. Впрочем, по словам президента Украины, российский диктатор будет это делать только ради собственных амбиций.

"Думаю, что это глупо. Нам следует быть в сильной позиции. И если мы будем в сильной позиции – он нас услышит, иначе он только будет говорить (не принимая во внимание позицию других, – 24 Канал)", – подчеркнул Зеленский.

Еще одним важным моментом переговоров с Путиным будет то, будет ли он говорить из аспекта полномасштабного вторжения.

Если он будет говорить с аспекта полномасштабного вторжения – тогда мне это понятно. Это означает: он понимает, что изолирован. И это трагическая ошибка,

– отметил украинский лидер.

Он добавил, что несмотря на то, что некоторые мировые лидеры не говорят об оккупации Украины в 2014 году, все они сходятся на том, что полномасштабное вторжение в 2022 году – "глупая ошибка" со стороны Путина.

Как Зеленский относиться к звонкам Путину

Зеленский призвал мировых лидеров избегать прямых контактов с Путиным. Он отметил, что это как "открыть ящик Пандоры".

По его словам, когда мировые лидеры боятся, они начинают общаться со своими странами и другими лидерами, что "разрушает единство в Европе".

Путин это понимает и использует, как животное,

– добавил Зеленский.

Зеленский также заявил, что не поддерживает поступок канцлера Германии Олафа Шольца, когда тот снова позвонил Путину.

"Для меня это не было неожиданностью, ведь он говорил, что хочет поговорить и понять, о чем думает Путин. Но я сказал, что не могу это поддержать, поскольку это открывает новую страницу – этот ящик Пандоры", – объяснил президент Украины.

Зеленский также отметил, что есть некоторые мировые лидеры, которые хотят разговаривать с Путиным только для того, чтобы попасть на первые страницы газет.

Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры также начнут разговаривать с ним, чтобы быть в газетах и сказать, что они могут договориться с Путиным,

– сказал он.

Украинский лидер добавил, что договориться с "убийцей" невозможно, "если вы слабые" и отметил, что Путин уважает только силу.