Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что у Путина говорят о "меморандуме по урегулированию"

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 мая, заявил, что Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию. По его словам, работа по нему продолжается, документ требует подготовки.

В то же время Песков добавил, что понимания относительно продолжения переговоров между Россией и Украиной и относительно их места пока нет. Однако пропагандист признает, что нужно подготовиться ко второму раунду.

Отметим, что в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что Россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании "кризиса", как только завершится обмен пленными в формате "1000 на 1000". Последний, третий этап обмена, завершился в воскресенье.

Лавров отмечал, что Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на "провокации".