Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВРУ).

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Что известно о новой ИПСО Москвы

По данным разведки, за первые пять суток апреля фиксируется развертывание новой волны информационной атаки, направленной на продвижение нарратива о якобы нежелании Киева вести переговоры.

Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону, одновременно формируя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться – но не с действующей властью,

– пишет СВРУ.

К соответствующей кампании активно привлекаются российские государственные СМИ и аффилированные ресурсы. Кроме этого, Россия пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией, и таким образом осуществить внешнее давление на Киев.

"Для этого она привлекает иностранные прокси-медиа, которые использует под видом независимых источников. Среди них – Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства", – сообщает Служба внешней разведки.

Параллельно с этим российская пропаганда пытается проникнуть и в украинское инфопространство. Для этого враг использует анонимные телеграмм-каналы, псевдопатриотические тикток-аккаунты, ютуб-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".

Для создания иллюзии масштабности прокси-ресурсы перепостят одни и те же сообщения в разной форме: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графиков и видео в соцсетях.

Этот подход создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая на самом деле срежиссирована единым центром – в Кремле,

– сообщает СВРУ.

Кстати, россияне регулярно обвиняют Украину в срыве энергетического перемирия энергетического перемирия. В частности, Генштаб 5 апреля в очередной раз опроверг заявления Минобороны РФ о якобы 14 атаках Украины на российскую энергетику, подчеркнув, что ВСУ атакуют исключительно военные цели.