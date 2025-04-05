Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

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Що відомо про нову ІПСО Москви

За данними розвідки, за перші п’ять діб квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки, які спрямована на просуванні наративу про нібито небажання Києва вести перемовини.

У такий спосіб Росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на українську сторону, одночасно формуючи фальшивий образ "миротворця", який нібито готовий домовлятись – але не з чинною владою,

– пише СЗРУ.

До відповідної кампанії активно залучаються російські державні ЗМІ та афілійовані ресурси. Окрім цього, Росія намагається проникнути у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що "втома від України" стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ.

"Для цього вона залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них – Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина) та інші. Ці ресурси просувають тотожні російським тези: "відсутність демократії в Україні", "Захід розчарувався в Києві", "мир можливий лише після зміни українського уряду", – повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Паралельно з цим російська пропаганда намагається проникнути і в український інфопростір. Для цього ворог використовує анонімні телеграм-канали, псевдопатріотичні тікток-акаунти, ютуб-контент, що імітує думку українських військових чи "незалежних експертів".

Для створення ілюзії масштабності проксі-ресурси перепощують одні й ті ж повідомлення в різній формі: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, "аналітичних" блогів, графіків та відео в соцмережах.

Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії, яка насправді зрежисована єдиним центром – у Кремлі,

– повідомляє СЗРУ.

До речі, росіяни регулярно звинувачують Україну у зриві енергетичного перемир'я. Зокрема, Генштаб 5 квітня вчергове спростував заяви Міноборони РФ про нібито 14 атак України на російську енергетику, наголосивши, що ЗСУ атакують виключно військові цілі.