Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Новый раунд переговоров в Стамбуле: в ISW объяснили, что стоит за требованиями Кремля

Зачем на самом деле России переговоры

По мнению экспертов, Кремль открыто признает свою цель – полное уничтожение украинского государства. В отчете упоминается публикация заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, где он заявил, что переговоры в Стамбуле Россия рассматривает не как путь к "компромиссному миру на чьих-то сумасшедших условиях", а как инструмент достижения "быстрой победы" и свержения украинской власти.

Медведев также отметил, что российский проект меморандума в Стамбуле соответствует этим целям, пригрозив уничтожить любого, кто оказывает сопротивление Москве. Так он отреагировал на недавние атаки украинских дронов по объектам на территории России 1 июня.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков попытался представить путинскую позицию как попытку "устранить первопричины" войны. Он отметил, что не стоит ждать "немедленных решений" из Стамбула. В то же время он подтвердил, что Путин заинтересован в потенциальной трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.