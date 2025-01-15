Желание вступить в НАТО закреплено в украинской Конституции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Какова позиция Украины относительно вступления в НАТО

По словам Сибиги, Киев твердо придерживается своего курса на членство в НАТО, который закреплен в Конституции. Кроме того, большинство украинцев поддерживает этот путь. Он прокомментировал то, что Украина может получить альтернативные предложения на переговорах.

Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины является для НАТО, извините за цинизм, также самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности,

– отметил он.

Сибига подчеркнул, что исторические уроки, например провал Будапештского меморандума, доказывают неэффективность альтернативных гарантий безопасности. Он напомнил, что "серые зоны" только способствуют эскалации конфликтов. Поэтому членство в НАТО – это непоколебимый приоритет для Украины.

Министр также рассказал о разговоре с иностранным дипломатическим представителем, который принимал участие в саммите НАТО в Бухаресте 2008 года. Тогда, по словам Сибиги, Владимир Путин угрожал европейским лидерам оккупацией Украины в случае предоставления ей и Грузии Плана действий по членству.

"Как мы знаем, тогда Альянс проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, затем оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас – имеем полномасштабную войну. Те ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это – членство Украины в НАТО", – подчеркнул Сибига.

По его словам, двусторонние соглашения по безопасности с международными партнерами играют важную роль в подготовке Украины к вступлению в НАТО, но они не могут заменить полноправного членства в Альянсе.

Напомним, Сибига отметил, что Украина не будет вести прямых переговоров с Путиным, ведь так закреплено решением СНБО и никаких изменений в нем не было.